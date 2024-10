Chiara Ferragni e Fedez sono vicini ad un accordo che entro poche settimane potrebbe portarli alla separazione legale e sei mesi dopo al divorzio.

Sul Corriere della Sera si parla della chiusura della trattativa tra i due ex coniugi: l’accordo prevederebbe -si legge- l’affidamento congiunto dei loro due bambini al cui mantenimento contribuirebbero entrambi.

Gli avvocati matrimonialisti di Chiara Ferragni e di Federico Lucia, stanno lavorando ad un accordo che prevederebbe che i due figli, Vittoria di 3 anni e Leone di 6, trascorrano praticamente pari tempo sia con la madre che con il padre.

Durante i soggiorni, ciascun genitore si occuperà di tutte le spese per il loro mantenimento. Fedez si sarebbe detto anche disposto a sostenere le spese extra, come quelle per la scuola e per l’attività sportiva dei figli. L’imprenditrice cremonese sta affrontando gli sviluppi dell’inchiesta milanese che venerdì è stata chiusa dai magistrati nei suoi confronti.

