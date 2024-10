Tragedia in autostrada A21 nel pomeriggio del 6 ottobre. In direzione Torino e poco prima del casello di Castelsangiovanni un’Alfa Romeo Stelvio avrebbe tamponato una moto con a bordo due persone. L’impatto – violentissimo – ha sbalzato sia il guidatore sia la donna che viaggiava dietro e per entrambi non c’è stato niente da fare: sono morti sul colpo. Traffico rallentato verso Torino su tutta l’autostrada anche in direzione di provenienza Cremona.

© Riproduzione riservata