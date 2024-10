Un sabato pomeriggio di festa nel parco Albero della Libertà che ha ha dato modo ai bambini di scambiarsi i giocattoli e approcciarsi all’importanza della cura delle persone. Nell’area verde inaugurata lo scorso maggio a seguito di una progettazione partecipata all’interno della zona Villetta, si è tenuta la prima festa del baratto rivolta a bambini tra i 6 e i 14 anni, iniziativa di un’insegnante della scuola primaria Bianca Maria Visconti e del Comitato di quartiere presieduto da Beatrice Baldricchi.

Si erano iscritti in 17, se ne sono presentati di più: bimbi con le loro famiglie provenienti anche da altri quartieri della città, per un‘iniziativa semplice ma molto coinvolgente, nata appunto in seguito al progetto di riqualificazione del parco a cui avevano collaborato gli alunni delle classi quinte, con la sistemazione delle panchine e incontri formativi tenuti da Legambiente.

Da lì l’idea di continuare la collaborazione, proponendo lo scambio dei giocattoli che non vengono più usati.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione, era la prima volta e il tempo un po’ incerto. Ma per prima una prima edizione è andata molto bene”, spiega la presidente del comitato di quartiere. “Il baratto ha dato modo ai bambini di organizzarsi in autonomia, la semplicità della cosa ha fatto sì che potessero gestirsi da soli nello scambio.

Si sono incontrati genitori di plessi ed età diverse ed è spuntata anche l’idea di fare un’edizione per gli adulti, dedicata allo scambio di capi d’abbigliamento o altro”.

Importante per dare signficato al pomeriggio la partecipazione di due volontarie di Cremona Soccorso giunte con l’ambulanza, che ha attratto molto i bambini: qui hanno potuto vedere le attrezzature, assistere alle manovre di primo soccorso e prestare a loro volta le cure al maxi peluche Orso.

