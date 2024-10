Avrebbe molestato la sua ex convivente, con cui aveva una relazione dal 2000, finita all’inizio di novembre dell’anno scorso, con chiamate, messaggi, offese e insulti. Tutto per colpa della gelosia. Un 61enne, ex cameraman residente in provincia di Milano, è accusato di stalking. L’uomo è assistito dall’avvocato Simona Bracchi, mentre lei, 61 anni, ex insegnante cremonese, dal legale Marilena Gigliotti. Oggi contro l’ex partner, la presunta vittima si è costituita parte civile danti al giudice per l’udienza preliminare.

I due si erano conosciuti e innamorati quando lui era venuto a Cremona per un servizio sulla scuola dove lei insegnava. La coppia aveva trascorso 23 anni in serenità, fino all’anno scorso, quando erano iniziati i problemi. Per l’accusa, a causa della gelosia di lui.

Stalking, in quanto l’imputato si sarebbe appostato sotto l’abitazione della donna, coprendola di offese e insulti, mentre alle 2 di notte del 31 ottobre del 2023, dopo aver forzato la serratura dell’ingresso dell’abitazione, si sarebbe introdotto all’interno della casa. Durante una lite, l’avrebbe offesa, accusata di essere una “infame” e di avere altre relazioni sentimentali. Il 61enne l’avrebbe raggiunta nella sua camera, avrebbe afferrato un quadro che li ritraeva insieme, scagliandolo contro la testata del letto.

Il 23 dicembre dell’anno scorso l’imputato aveva inviato alla sua ex alcuni messaggi WhatsApp, informandola che all’interno del quadro aveva installato una microcamera per riprendere eventuali incontri con altri uomini. Da dicembre l’avrebbe tempestata di telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte; in particolare il 20 dicembre l’avrebbe chiamata 45 volte, inviandole numerosi messaggi che subito avrebbe cancellato, tra cui alcuni contenenti immagini dell’abitazione della donna. Il 7 gennaio del 2024 alla presunta vittima erano arrivati altri messaggi con immagini dei luoghi dove la coppia era stata insieme quando si frequentava. “Vivevo nell’ansia, avevo il terrore di incontrarlo”, ha detto la ex prof, che contro il suo ex aveva sporto denuncia in Questura.

L’imputato si difenderà nell’udienza del prossimo 20 gennaio.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata