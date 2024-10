Una lunga e tormentata riunione, il cui esito è blindatissimo, quella tenutasi nella serata di lunedì al coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. Un incontro caratterizzato da un clima molto teso, durante il quale il coordinatore regionale, Carlo Maccari, avrebbe cercato di trovare una quadra ad una situazione ormai compromessa.

Al centro della discussione, il voto di sei amministratori in quota al partito che, durante le elezioni del presidente della Provincia, avrebbero dato la loro preferenza al candidato del centrosinistra, e la conseguente durissima presa di posizione da parte degli altri partiti del centrodestra, che hanno accusato gli alleati di tradimento.

Nell’aria, ci sarebbe lo spauracchio del commissariamento del coordinamento provinciale, che però il partito vorrebbe evitare a ogni costo. L’alternativa, potrebbe essere la scelta di dimettersi, da parte dell’attuale presidente provinciale, Marcello Ventura. Una via che qualcuno avrebbe suggerito di intraprendere anche nel corso della riunione, ma che per il momento non avrebbe trovato terreno fertile.

Del resto, sembra che per ora ogni decisione sia sospesa, a livello locale, in attesa di una interlocuzione con i vertici nazionali del partito, che potrebbero intervenire dall’alto per dirimere la questione. Nel frattempo, dal direttivo locale le bocche rimangono cucite. Interpellato, il presidente Ventura si è trincerato dietro a un “No comment”. lb

