Tamponamento in viale Concordia nella tarda mattinata di martedì, quando due auto si sono scontrate, forse anche a causa della scivolosità dell’asfalto dovuta alla pioggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza. Tre le persone coinvolte, ma soltanto una rimasta ferita e trasportata in codice verde in ospedale. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona, che si è anche occupata di gestire il traffico durante le operazioni di soccorso.

