Giornata intensa al Centro Arvedi, con il cambio allenatore a fare da padrone. Ma facciamo un passo indietro: ieri sera, intorno alle 19, il comunicato ufficiale della Cremonese, che annunciava la decisione di sollevare dall’incarico della guida tecnica della prima squadra Giovanni Stroppa. Una scelta che, già nelle ore precedenti, stava prendendo sempre più piede. Lo stesso Stroppa è arrivato questa mattina al Centro Arvedi per recuperare il proprio materiale e scambiare gli ultimi saluti con il mondo grigiorosso.

Prima delle 14 invece è arrivato il nuovo allenatore Eugenio Corini per un primo contatto con il centro sportivo della Cremonese. Insieme a lui approdano in grigiorosso l’allenatore in seconda Salvatore Lanna, l’assistente tecnico Stefano Olivieri, l’osservatore Vincenzo Leonardi, il match analyst Matteo Camoni e il preparatore atletico Paolo Artico.

L’allenamento, che inizialmente era stato fissato in mattinata, è stato rimandato al pomeriggio, proprio per consentire al nuovo tecnico di iniziare a conoscere la squadra.

Dopo una prima conversazione con il gruppo, la sessione di allenamento, la prima della gestione Corini, ha preso il via alle 16. Un’occasione per iniziare a lavorare da subito in sinergia con i giocatori, anche se oggi, dopo il riscaldamento, sono stati eseguiti solo esercizi legati alla tecnica. Il nuovo mister non ha potuto comunque iniziare con il gruppo al completo, viste anche le assenze dei nazionali Antov, Lochoshvili, Pickel e Jungdal.

Si apre così ufficialmente un nuovo ciclo grigiorosso. La classifica attualmente vede la Cremonese al settimo posto, con 11 punti conquistati dopo 8 gare disputate. Numeri troppo bassi per una rosa di qualità elevatissima per la categoria, con molteplici soluzioni in ogni posizione di campo. Con Corini verranno applicati altri concetti e sicuramente altri schieramenti tattici, visto che il tecnico predilige la difesa a 4, lasciando spazio a maggiore fantasia nello sviluppo della manovra offensiva. Gli interpreti in questione, spesso schierati in zone di campo non affini alle loro caratteristiche, avranno così la possibilità di lavorare su altre basi tattiche.

Per domani alle 11:30 è invece fissata la conferenza stampa di presentazione di Corini, una finestra utile per capire le prime impressioni del nuovo tecnico e comprendere anche le idee per il nuovo corso. La sosta in questo senso darà una grossa mano: mancano infatti undici giorni alla sfida in trasferta alla Juve Stabia, un lasso di tempo importante per trasferire alla squadra competenze e concetti, perché già da Castellammare di Stabia lo spazio per gli errori sarà più che limitato.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata