Una ragazza di 14 anni, residente a Cortemaggiore, è morta a Piacenza, fuori da scuola, investita da uno scuolabus. L’incidente è avvenuto attorno alle 14:30 di giovedì 10 ottobre, all’Istituto superiore Raineri Marcora. La studentessa, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul piazzale di via Enrico Mattei in attesa del mezzo per tornare a casa. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale, la 14enne di origini indiane sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del bus: forse la giovane è scivolata, nel tentativo di salire sul mezzo che probabilmente si era già messo in moto dopo aver chiuso i portelloni. Lutto a Cortemaggiore per il dramma della perdita della giovane vita.

