Il fiume Serio è esondato in zona Vidolasco, frazione di Casale Cremasco, nel primo pomeriggio di giovedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Cremona, insieme al distaccamento di Crema, con gli specialisti del Soccorso Fluviale Alluvionale, una squadra con autopompa serbatoio e un modulo specifico. Si è reso necessario anche evacuare alcune abitazioni, che sono state raggiunte dall’acqua.

Le squadre stanno collaborando con gli uomini della Protezione civile e con il sindaco di Casale Cremasco, che stanno monitorando costantemente il livello del fiume, ancora in crescita, e si stanno occupando di gestire l’emergenza.

Il fiume aveva ricominciato a crescere già nelle prime ore della mattina, tanto che era stato chiuso, in via precauzionale, il ponte sul fiume tra Sergnano e Casale. Il livello ha iniziato a salire rapidamente, fino a superare i confini naturali del suo letto, riversandosi in paese.

Anche a Crema sono state adottate alcune misure di sicurezza. Come fanno sapere dal Comune, iI livelli del fiume si manterranno stabili fino alle ore 20. In risposta all’emergenza è stata attivata la Protezione Civile, unitamente alla Polizia Locale, per garantire un costante monitoraggio, nonché informazione e assistenza alla popolazione. In generale si raccomanda vivamente ai cittadini di non avvicinarsi agli argini del fiume.

Contestualmente è stato predisposto un presidio fisso sul ponte di via Cadorna, durante il pomeriggio. Dati i livelli raggiungi a monte, è prevedibile che il Serio tracimi in alcuni punti limitati della città, interessando alcune proprietà private prospicienti l’alveo, ma con riferimento esclusivamente ai giardini di alcune abitazioni, senza presumibilmente coinvolgere le strutture abitative. Le singole proprietà a rischio saranno interessate da comunicazioni mirate della Protezione civile e della Polizia Locale.

