Riunione straordinaria d’urgenza nel primo pomeriggio di giovedì in prefettura, per fare il punto sulla situazione dei fiumi del territorio, a cui hanno preso parte Vigili del Fuoco, protezione civile, Aipo e i Comuni interessati dalle piene. Il rischio idrogeologico è elevato, visto il grande quantitativo di acqua sceso negli ultimi giorni.

La situazione più critica si presenta per ora nell’Alto Cremasco, dove il fiume è esondato a Casale Cremasco Vidolasco, e dove la situazione risulta problematica anche a Montodine.

Ma i problemi si presentano anche sul fiume Adda, dove “potremmo essere interessati da un momento di criticità, che raggiungerà il suo picco probabilmente questa sera” spiega il sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi. “Il rigonfiamento del Serio, specialmente a Bocca Serio, in zona Montodine, potrebbe andare a innalzare leggermente anche il livello del nostro fiume. A questo proposito siamo in attesa di avere delucidazioni dalla sala operativa della protezione civile. In ogni caso, è attivo un monitoraggio costante da parte dei nostri uffici tecnici e della colonna mobile”. D’altro canto, il corso d’acqua è già esondato sulla Bergamasca.

Intanto anche sull’Oglio la situazione è critica. Il fiume ha già superato la soglia di attenzione a Ostiano, dove registra un +2,58 metri sopra lo zero idrometrico, mentre più a monte, sempre sulla Bergamasca, e in particolare in zona Cividate, è a sua volta esondato.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata