Il Club Soroptimist di Cremona, nell’ambito dell’iniziativa Per ricordare Rita Barbisotti, organizza il 15 ottobre in collaborazione con la Biblioteca Statale la conferenza Libri ebraici a Cremona. Per l’occasione interverrà il professor Saverio Campanini (Università di Bologna). L’appuntamento è fissato per martedì 15 ottobre alle ore 16.30 presso la Biblioteca Statale di Cremona (Sala Conferenze Dainotti).

A tre anni dalla scomparsa della studiosa cremonese, il Club Soroptimist di Cremona promuove una seconda giornata di studi in suo ricordo in collaborazione con la Biblioteca Statale, la Società Storica Cremonese, l’Adafa e il Comune di Castelverde, dedicandole una conferenza che ci riporta ad uno dei temi a lei maggiormente cari, quello dei libri ebraici stampati nella Cremona del XV e XVI secolo, dei quali rimangono alcuni interessanti esemplari proprio in Biblioteca.

Riprendendo i suoi studi sulla storia della tipografia ebraica, Saverio Campanini, docente di Lingua e Letteratura ebraica presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna terrà una lectio magistralis intitolata Libri ebraici a Cremona che sarà in seguito pubblicata nella collana degli «Annali» della Biblioteca Statale di Cremona.

“Il profilo personale e professionale di Rita Barbisotti – dichiara la presidente del Soroptimist Club Cremona Marida Brignani – trovava piena corrispondenza nelle caratteristiche e nei valori del nostro sodalizio, un’organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnate in attività professionali e manageriali che promuove l’avanzamento della condizione femminile e di cui Rita divenne socia nel 1980.

Soroptimista di lungo corso, nel Club Rita Barbisotti ritrovò amiche e colleghe con le quali condivideva non solo una profonda amicizia personale, ma soprattutto l’impegno costante per l’approfondimento degli studi sui diversi aspetti della storia e della tradizione della città, oltre all’incessante tensione verso il miglioramento dell’accesso delle donne e dei giovani all’istruzione”.

La conferenza si inserisce nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist Club d’Italia Donne: storia e storie volto a creare una nuova narrazione per valorizzare, riscoprire, raccontare storie di donne che possano rappresentare modelli in grado di ispirare ragazze e bambine a seguire le proprie inclinazioni senza lasciarsi condizionare da stereotipi di genere.

