Nessun acquirente da 12 anni per l’immobile della ex scuola edile di via Bergamo, di proprietà del Comune di Cremona, su cui periodicamente emergono le preoccupazioni per lo stato di abbandono in cui versa da quando le attività sono state trasferite nella nuova sede lungo la Castelleonese. Degrado, occupazioni abusive: queste alcune delle preoccupazione che periodicamente si levano, tra cui quelle della consigliera M5S – Cremona Cambia Musica Paola Tacchini e di Jane Alquati, capogruppo Lega in consiglio comunale che aveva presentato un’interrogazione in proposito.

La risposta dell’assessore al patrimonio Paolo Carletti è chiara: “L’immobile è inserito nel Piano delle Alienazioni sin dal 2012. Le aste pubbliche bandite per la sua vendita negli anni 2012 e 2014 non hanno avuto buon esito. Nell’aggiornamento del Piano Alienazioni in itinere il valore dell’immobile a fini programmatori è stato proposto in riduzione a 300.000,00 € in ragione delle scarse condizioni di manutenzione dovute ad anni di abbandono. Qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse concrete, gli uffici provvederanno con l’avvio di una procedura di pubblica evidenza per la vendita del bene mediante asta pubblica.

Più problematica la gestione dell’area verde che fa parte del complesso: “Gli alberi vengono potati – si legge nella risposta all’interrogazione – anche se è necessaria una importante potatura della sommità dei tigli a ridosso della struttura, per limitare/eliminare il deposito di fogliame sulle coperture. È presente edera rampicante che si è sviluppata su alcune porzioni del fabbricato”.

Nel corso di un recente sopralluogo, “non si è riscontrata presenza di rifiuti abbandonati nell’area esterna se non del materiale appartenente alla scuola nel parco sul retro. Non si è inoltre riscontrata la presenza di persone all’interno della struttura. La recinzione che delimita l’area non presenta punti divelti. L’edificio complessivamente si presenta in discreto stato di conservazione e non sono evidenti ammaloramenti delle parti strutturali. Al piano secondo si rileva la presenza di guano e qualche piccione”.

In fregio alla ex scuola edile esiste un piccolo appezzamento di terreno che precedentemente era di proprietà e nelle disponibilità della Provincia di Cremona e da anni è confluito nel Fondo Eridano gestito da Prelios Spa. “Essendo tale appezzamento in continuità con l’immobile – conclude Carletti – i potenziali acquirenti necessitano pertanto di interfacciarsi non solo con l’Amministrazione Comunale ma anche con Prelios Spa”.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata