L’attesa riqualificazione di piazza Roma si farà, e prenderà il via nel 2025. Si procederà a step, partendo dal recupero delle montagnole, ma l’intervento interesserà tutta l’area dei giardini pubblici, come chiesto dai cittadini e voluto bipartisan dalla politica.

L’amministrazione comunale ha finanziato, per un importo di 50mila euro, il consolidamento strutturale delle vecchie roccaie, la messa in sicurezza delle balaustre e la sistemazione dei camminamenti: dopo l’approvazione da parte della sovrintendenza del progetto preliminare, ora si sta redigendo il progetto esecutivo, per poi procedere con l’assegnazione dei lavori tra dicembre e gennaio.

Ma le montagnole – che saranno ultimate entro maggio 2025 – sono soltanto il primo step di un intervento che interesserà l’intera piazza, al quale l’amministrazione vuole dare forma. Si partirà sempre nel 2025, in quanto sono state già stanziate altre risorse per finanziare uno studio di fattibilità sulla riqualificazione complessiva dell’area.

Il progetto sarà suddiviso per lotti e questo consentirà di procedere per singoli interventi. Tra i punti che saranno oggetto di recupero ci saranno oltre alle montagnole, anche l’area giochi, le fontane, la pavimentazione in calcestre, la ridefinizione complessiva delle aiuole e del verde, l’illuminazione pubblica e la casetta del custode. Quest’ultima giocherà un ruolo chiave in tema di sicurezza: l’intenzione del sindaco Andrea Virgilio e della sua giunta è quella di ripensarne l’utilizzo, in modo da farla diventare sede e fulcro di un progetto integrato di presidio sociale, che veda lavorare insieme educatori, operatori del sociale e forze dell’ordine anche in ottica di prevenzione di episodi di violenza e di reati.

“Il recupero di piazza Roma, più volte anche al centro di polemiche, era atteso da tempo, come atteso da tempo era il rifacimento delle montagnole, chiuse definitivamente un anno fa” sottolinea Virgilio. “Un progetto di riqualificazione complessiva era una delle priorità che ci siamo dati e, pur consapevoli dell’impegno economico che questo comporterà, siamo decisi ad andare avanti per restituire alla città la bellezza di uno dei suoi luoghi simbolo nel cuore del nostro centro storico. Sono convinto che il tema in questo caso non sia soltanto di decoro: una città curata e vissuta è una città sicura e quello che vogliamo è che i cittadini possano tornare a vivere e ad abitare pienamente gli spazi pubblici, sentendosi al sicuro”.

Dello stesso parere anche l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali: “La riqualificazione dei giardini di piazza Roma è sicuramente una delle nostre priorità, lo denotano tutti gli interventi effettuati e quelli che stiamo progettando. Stiamo anche lavorando con AEM per riorganizzare anche la gestione quotidiana”.

© Riproduzione riservata