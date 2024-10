L’appuntamento più atteso dell’autunno per gli amanti delle corse è ormai alle porte.



Domenica 20 ottobre la città di Cremona ospiterà la ventitreesima edizione della HMC – Mezza Maratona Città di Cremona, un evento che è diventato un punto di riferimento nel panorama italiano delle mezze maratone. Una gara che, come ogni anno, non delude le aspettative offrendo non solo la prova principale sulla distanza di 21km, ma anche due manifestazioni di lunghezza inferiore: la 10K Competitiva e la 10K Non Competitiva.

L’organizzazione, curata dai Cremona Runners a.s.d., è ormai al lavoro a pieno regime sotto la guida del Presidente Michel Solzi e del suo braccio destro, Mario Pedroni.

Manca poco più di una settimana e l’emozione si fa sentire. L’obiettivo, del resto, è chiaro: offrire un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti, dai professionisti ai neofiti, e un’occasione di divertimento e condivisione per la comunità.

Sabato 12 ottobre, alle ore 10.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari si terrà la tradizionale conferenza stampa ufficiale dell’evento. L’incontro sarà l’occasione per presentare gli ultimi aggiornamenti sulla manifestazione e per svelare alcuni dei grandi nomi che prenderanno parte alla gara, sebbene sui top runner ci sia ancora massimo riserbo.

Già confermate due atlete di caratura internazionale.

La prima é Cavaline Nahimana, in forza all’Atletica Libertas Unicusano Livorno. Classe 1997, la mezzofondista del Burundi ha partecipato a tre edizioni dei Campionati Mondiali di Corsa Campestre (2017, 2019 e 2024) e ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera a Doha 2019, dove ha gareggiato nei 5000m. Già a Cremona nel 2021 (terza in 1h14’22” dietro a Omosa Teresiah Kwamboka e a Giovanna Epis, ndr), torna nella città delle tre “t” con un personale sulla distanza di 1h11’33” ottenuto alla Bucharest International Half Marathon 2022, e con un recente crono di 1h14’21” corso alla Half Marathon di Prato lo scorso aprile.



La seconda è Emily Chepkemoi Cheroben/Atletica Castello che, nata in Kenya nel 1993, correrà per la prima volta a Cremona. Con un personale di 1h15’14” alla Maratonina di Crema 2023, quest’anno ha vinto la Terni Half Marathon in 1h16’26”.

La HMC non è però solo una competizione per professionisti, ma anche una manifestazione che vuole avvicinare alla corsa e allo sport quante più persone possibili.

Non a caso, quest’anno vedrà la partecipazione di due sportivi cremonesi che hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: il marciatore Riccardo Orsoni, cremonese di Piadena in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle; già sesto nella 20km di marcia ai Campionati Europei di Roma2024, a Parigi ha chiuso al 41° posto; e il vicecampione olimpico nel 4 di coppia maschile Giacomo Gentili, anch’egli del Gruppo Sportivo FIamme Gialle, che vanta nel palmares anche un oro e due bronzi mondiali, e due ori, due argenti e un bronzo europei. Entrambi in gara nella mezza maratona, porteranno il prestigio e l’esperienza che caratterizzano la loro carriera.

