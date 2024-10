Si è svolto con grande partecipazione l’evento “Buongiorno Impresa!”, tenutosi ieri a Palazzo Vidoni, sede di Confcommercio. Oltre 50 imprenditori si sono riuniti per un momento di approfondimento e confronto sui temi del personal branding e dell’utilizzo efficace dei social media per promuovere le proprie attività.

Guidati da Emanuela Spernazzati e Claudio Gagliardini, esperti nel settore della comunicazione digitale, i partecipanti hanno acquisito competenze fondamentali per costruire una presenza online forte e attrarre nuovi clienti.

L’incontro, organizzato da Confcommercio Provincia di Cremona in collaborazione con Vanoli Basket e Wip Magazine, si è concluso con un aperitivo di networking, gentilmente offerto da Seidigitale.com e curato dall’alimentari I Portici di Grumello Cremonese, e servito dai ragazzi di CRforma.

Davide Garufi, presidente provinciale dei Giovani Imprenditori e ideatore del format “Buongiorno Impresa”, ha spiegato: “L’idea di ‘Buongiorno Impresa’ nasce dalla volontà di creare un momento di incontro concreto e dinamico per gli imprenditori. Vogliamo offrire loro non solo strumenti pratici per migliorare le proprie competenze, ma anche un’occasione per confrontarsi, scambiare idee e fare rete. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, fornendo una formazione utile e creando spazi per nuove connessioni professionali. Un ringraziamento va ai nostri partner Vanoli Basket Cremona e Wip Magazine con i quali siamo felici di collaborare anche per questa nuova stagione di ‘Buongiorno Impresa’”.

Anche Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Eventi come ‘Buongiorno Impresa’ sono essenziali per supportare i nostri imprenditori, non solo offrendo formazione ma anche creando opportunità di networking. Lo scambio di esperienze e la creazione di nuove relazioni professionali sono fondamentali per lo sviluppo del business locale”.

Per Serena Cominetti, presidente di Terziario Donna, “Questo format combina l’offerta verticale di approfondimento su temi comuni agli imprenditori alla necessità delle persone di interagire e avviare nuove collaborazioni di business. Oltre che inserirsi perfettamente nel solco dell’evoluzione professionale che Confcommercio offre attraverso i corsi dell’Academy in cui, tra gli altri, Spernazzati e Gagliardini sono docenti”.

Buongiorno Impresa è un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà gli imprenditori e i professionisti della provincia di Cremona fino a giugno. Rigorosamente gratuito e aperto anche a imprenditori e professionisti non associati a Confcommercio, il format prevede incontri della durata di un’ora su temi chiave come comunicazione digitale, risorse umane e gli aspetti legali del fare impresa, seguiti da un aperitivo di networking per favorire lo scambio di idee e la creazione di nuove opportunità di collaborazione.

© Riproduzione riservata