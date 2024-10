Circolazione in panne negli ultimi giorni a Cremona a causa del maltempo, di interventi sul ponte di Po e di un incidente in autostrada che ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina mandando il traffico in tilt per diverse ore. Lunghe code sia mercoledì che giovedì, in tangenziale ed in viale Po.

Ma il traffico cittadino è condizionato in questi giorni anche dalla presenza di numerosi cantieri che rallentano il flusso dei veicoli creando altresì lunghe code in alcune aree della città.

Abbiamo fatto un giro in città, che è stato un viaggio tra ruspe e deviazioni. Lavori in corso in zona Porta Po, con disagi e rallentamenti alla rotonda nei pressi di via Portinari del Po.

In centro città via Manzoni è bloccata all’altezza di via Ugolani Dati verso i giardini pubblici per lavori di A2A al teleriscaldamento. E ancora, in via Giuseppina, lavori che limitano e riducono la carreggiata e costringono gli automobilisti a percorrere un tratto di strada in senso unico alternato.

Infine, dal 30 settembre via Brescia, all’altezza del civico 187, è interessata da scavi stradali, eseguiti per conto di A2A per l’allaccio del teleriscaldamento alla Caserma Col di Lana, sede del 10° Reggimento Genio Guastatori. Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori dovrebbero concludersi tra pochi giorni.

Il servizio di Simone Bacchetta

