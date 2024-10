Wambli, la Poiana di Harris da Guiness World Record, arriva a Petsfestival 2024 con l’Associazione il Mondo nelle Ali che proporrà nelle due giornate interessanti attività didattiche e dimostrative con i rapaci.

Lo scorso 25 Febbraio, Wambli è stata protagonista con il maestro falconiere Daniele Cominetti di Gassino Torinese allo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, segnando un nuovo record del mondo. Il volatile ha infatti attraversato, inizialmente tre, e poi cinque ostacoli consecutivi in due direzioni opposte con un’eleganza e una precisione che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

“Abbiamo raggiunto questo record – precisa Cominetti – senza svolgere attività coercitive con l’animale. Questo esercizio, infatti, è nella natura dei rapaci come Wambli. È un animale molto curioso, il suo nome significa “Aquila Tranquilla”. A Petsfestival, proporremo attività didattiche per conoscere da vicino Wambli e gli altri nostri bellissimi esemplari di uccelli rapaci”.

Nell’arco delle due giornate di Manifestazione, saranno diversi gli appuntamenti didattici a cura dell’Associazione Il Mondo nelle Ali: dal Battesimo del Falconiere, in programma sia sabato 19 sia domenica 20 alle ore 14:00, alle prove di volo previste in entrambe le giornate alle ore 18:00. A queste attività si aggiungono laboratori interattivi per conoscere da vicino animali non convenzionali, come appunto rapaci, ma anche rettili ed animali esotici. I laboratori, che si svolgeranno nella nuova area kids di Petsfestival, si svolgeranno entrambi i giorni alle ore 11:00 e alle 16:00.

© Riproduzione riservata