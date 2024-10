Centrodestra cremonese ancora lontano da una riappacificazione, dopo la rottura post elezioni provinciali tra segreterie di Forza Italia, Lega e Udc da una parte e Fratelli d’Italia dall’altra. Tutto dipenderà da quanto avverrà all’interno di quest’ultima forza politica, alla quale gli alleati hanno chiesto di fare presto chiarezza.

Ma i tempi non embrano propizi per un’accelerazione. Il partito di Giorgia Meloni sta vivendo dinamiche analoghe a quelle cremonesi anche in altre province, le lotte tra correnti sono tutt’altro che placate e a questa situazione si aggiunge anche il congresso per il rinnovo della segreteria cittadina, le cui date non sono ancora certe: nella migliore delle ipotesi a novembre inoltrato; altrimenti a gennaio 2025.

L’incarico è retto dall’agosto 2023 da Stefano Foggetti, che aveva preso le redini della segreteria dopo l’abbandono polemico da parte di Luca Grignani. Sabato scorso si è chiuso il tesseramento per i nuovi iscritti, mentre coloro che avevano la tessera e devono rinnovarla hanno tempo fino alla fine del mese di ottobre. Se gli equilibri di FDI dipendono anche dall’esito di questo rinnovo, sono da escludere tempi brevi per una risoluzione dei problemi di convivenza all’interno del centrodestra cremonese. gb

© Riproduzione riservata