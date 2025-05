Fermento di nuove aperture a Cremona con uno sguardo rivolto ai giovani, che rappresentano il futuro della nostra città. In questi mesi in centro storico o nei pressi, nel settore bar, ristoranti, birrerie si sono affacciate nuove proposte: in piazza Stradivari nella vecchia sede di Marenoni ha aperto “Spurchiss”; è in corso un cambio di gestione al ristorante Dordoni e nella ex Armaguerra lungo via Seminario ha aperto il birrificio con cucina “Giusto Spirito”.

Un’altra novità sta per arrivare in centro città negli spazi del bar ormai chiuso da tempo in via Solferino angolo via Bordigallo. Lì l’imprenditore Silvio Lacchini sposterà non solo l’entrata dell’hotel Astoria per ovviare ai problemi legati alla congestione di via Bordigallo, ma anche uno spazio dedicato ai giovani, un living room aperto ai clienti dell’albergo ma anche agli studenti universitari e ai cosiddetti “nomadi digitali”, fenomeno in crescita che comprende studenti ma anche artisti, insegnanti , consulenti, ricercatori. Si tratta di ambienti dotati di connessioni internet in cui si potrà studiare e lavorare.

Il nuovo progetto, curato da Jacopo Lacchini, dovrebbe essere pronto per luglio.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata