Se la giunta Virgilio ha messo l’acceleratore prima sulle commissioni e adesso sui Cda delle partecipate del Comune, ieri in Consiglio Comunale sono stati votati i criteri di scelta per i futuri membri e le caselle delle presidenze e dei nominativi stanno prendendo forma.

Da una parte del centrodestra (Forza Italia, Lega e Novità a Cremona), fanno sapere che sui cda inizieranno le consultazioni ma solo con le forze amiche finché non saranno chiariti alcuni passaggi di quanto successo alle provinciali. Dunque il tavolo sui cda che già nelle prossime ore sarà riunito per riprendere il dialogo non prevede la presenza di Fratelli d’Italia. D’altronde i giorni scorsi dopo le elezioni del presidente della Provincia Mariani, c’è stato un duro attacco dei segretari provinciali nei confronti di Fratelli d’Italia, si era parlato di tradimento, dunque oggi le forze politiche facenti parte dell’opposizione, non vogliono sedere al tavolo finchè non ci saranno chiarimenti e spiegazioni su quanto successo.

Stefano Foggetti, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, parla di disponibilità al dialogo visto che il tavolo è di tutta la coalizione e non si deve aspettare l’invito di qualcuno. “Vediamo se il tempo – ha sottolineato Foggetti – porterà a ricompattare e recuperare questa situazione che si è venuta a creare”.

Fuori dai giochi, invece, le altre componenti dell’opposizione in Consiglio: Paola Tacchini del Movimento 5 stelle / Cremona cambia Musica e Maria Vittoria Ceraso con la sua lista Ceraso sindaco. Né centrodestra nè centrosinistra le hanno contattate.

Silvia Galli

