Ammonta a oltre 35 milioni di euro (35.287.017 per l’esattezza) il contributo stanziato da Regione Lombardia per il bacino Cremona – Mantova del trasporto pubblico urbano per l’anno 2025.

La somma fa parte dello stanziamento complessivo di 671 milioni di euro contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Nello specifico, circa 666 milioni sono attribuiti per l’anno 2025 secondo costi standard e fabbisogni di mobilità e 5 milioni sono destinati ai servizi nelle aree montane e a domanda debole per l’anno 2026.

“Un impegno importante – commenta Marcello Ventura, presidente della Commissione Attvità produttive in Regione – che conferma la massima attenzione di Regione Lombardia nei confronti di un settore nevralgico per la quotidianità dei cittadini. Grazie a queste risorse le Agenzie disporranno delle risorse finanziarie per garantire il trasporto pubblico locale, servizio essenziale per la mobilità e l’economia dell’intero territorio regionale. Inoltre, potranno garantire la sostenibilità economica degli affidamenti e dell’equilibrio economico delle aziende del sistema, comprese le retribuzioni e l’assolvimento degli obblighi verso i fornitori.

La vigente normativa statale, infatti, prevede, un incremento delle risorse da ripartire tra le Regioni, determinando un riparto del Fondo Nazionale Trasporti per l’anno in corso non inferiore a quello dell’anno precedente, nonostante si stiano ridiscutendo le regole di riparto del Fondo”.

La delibera individua una prima attribuzione di risorse facendo riferimento alle regole di riparto tra Agenzie del TPL definite nell’accordo del 28 marzo 2025. “Successivamente vi sarà una ulteriore suddivisione delle risorse che deriveranno dal progressivo aumento del Fondo Nazionale Trasporti e dall’applicazione dei nuovi criteri definiti a livello statale” ha concluso l’assessore regionale.

“Fratelli d’Italia continuerà a promuovere politiche concrete per le aree interne e montane – conclude il consigliere regionale – perché la mobilità accessibile ed efficiente deve essere un diritto garantito a tutti i cittadini lombardi, indipendentemente da dove vivono”.

Di seguito la ripartizione tra le diverse Agenzie TPL per il 2025 (somme in euro):

Bergamo 53.117.096;

Brescia 60.847.550;

Como-Lecco-Varese 70.010.792;

Cremona-Mantova 35.287.017;

Milano-Monza/Brianza-Lodi-Pavia 437.477.895;

Sondrio 9.205.993.

A queste somme si aggiungono i 5 milioni destinati alle aree montane per il 2026.

© Riproduzione riservata