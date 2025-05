“Omaggio a Cremona” dell’Accademia Stauffer è un appuntamento che in questa edizione scorre su un doppio binario. La storica manifestazione, nata nel 1986, si inserisce a pieno titolo nelle manifestazioni organizzate dalla Stauffer per festeggiare i suoi primi quarant’anni di vita. E non poteva esserci occasione migliore per dare inizio a questo storico traguardo, con il tradizionale concerto dei Maestri Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, che non solo hanno onorato in tutto il mondo l’alta tradizione della scuola italiana, ma hanno dato vita e animato quella che oggi è considerata tra le più importanti Accademie di Alto Perfezionamento a livello internazionale.

Da quasi quarant’anni, “Omaggio a Cremona” rappresenta un momento di incontro e dialogo tra diverse generazioni di musicisti, dove i Maestri Stauffer condividono il palcoscenico con i loro Allievi davanti al pubblico cremonese. La rassegna ha attraversato nel tempo diversi spazi della città – dal Palazzo Cittanova al Teatro Ponchielli, dalla Chiesa di San Marcellino al Teatro Filodrammatici – mantenendo sempre lo stesso spirito di scambio e di crescita artistica. Quest’anno Omaggio a Cremona torna al Museo del Violino, nell’Auditorium Giovanni Arvedi, consolidando ancora una volta il legame tra la Città e l’Accademia.

Il 29 maggio (ore 20.30), Accardo, Giuranna e gli Allievi Stauffer daranno voce al Quartetto n. 2 in la minore per violino, viola e due violoncelli, op. 35 di Anton Arensky, esempio raffinato del tardo romanticismo russo, denso di lirismo e colore strumentale, e al Quintetto per pianoforte e archi, op. 44 di Robert Schumann, tra le pagine più amate del repertorio cameristico ottocentesco, in cui si amalgamano slancio poetico, intensità emotiva e scrittura virtuosistica.

Il concerto è ad ingresso libero, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Il programma

Anton Arensky, Quartetto no.2 in la minore per violino, viola e due violoncelli, op.35

Organico: Violino: Jingzhi Zhang; Viola: Bruno Giuranna; Violoncello 1: Maria Clara Mandolesi; Violoncello 2: Michele Mazzola.

Robert Schumann, Quintetto per pianoforte e archi, op. 44

Organico: Violino I: Salvatore Accardo; Violino II: Mariam Obolashvili; Viola: Annika Starc; Violoncello: Hanna Daub; Pianoforte: Maria Grazia Bellocchio

