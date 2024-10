Si è conclusa tragicamente la vicenda del 25enne scomparso nei giorni scorsi da Madignano. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto nella mattinata di martedì, dopo parecchie ore di ricerche, lungo la via Crema, che collega Ripalta Arpina a Ripalta Vecchia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il giovane, originario dell’Equador, si era allontanato da casa due sere fa, in sella alla sua bicicletta, e non aveva più fatto ritorno. Erano stati i genitori a lanciare l’allarme, e già nella giornata di lunedì erano partite le ricerche, che avevano coinvolto i Vigili del Fuoco e il gruppo di Protezione civile Gerundo, oltre a pattuglie dei Carabinieri di Crema e alla polizia intercomunale di Offanengo.

I soccorritori hanno utilizzato tutti i mezzi a disposizione per battere il territorio, anche dall’alto, con un elicottero e con i droni, in modo da cercare di individuare il giovane. Una ricerca a 360 gradi, conclusasi, purtroppo, con il drammatico epilogo. lb

