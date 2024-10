“Tengo a precisare che un anno e mezzo fa ho lasciato il mio ruolo di coordinatore cittadino di FdI senza fare polemica alcuna e rimanendo iscritto al partito“: così Luca Grignani torna a prendere la parola dopo un lungo periodo che lo ha visto lontano dalla scena politica. L’occasione viene dalla stagione che sta per avviarsi a Cremona, che – come altre città – vedrà il partito impegnato nel rinnovo della segreteria cittadina. Fino alla fine del mese sarà possibile per i vecchi tesserati procedere al rinnovo; quindi dal nazionale verranno fissate le successive scadenze.

“In queste ore – afferma Grignani – sto seriamente pensando, anche alla luce dei recenti risultati delle elezioni amministrative cittadine e provinciali, alla possibilità di rimettermi a disposizione del partito e di ricandidarmi a quel ruolo. Sto attendendo di sapere se e quando si faranno i congressi cittadini e di conoscere il regolamento congressuale per sciogliere ogni riserva.”

Nel frattempo continua il silenzio dei vertici locali del partito sulle questioni emerse dopo le elezioni provinciali, con gli alleati FI e Lega che chiedono a FDI di chiarire come mai alcuni, tra sindaci e consiglieri di riferimento, abbiano votato per il candidato del centrosinistra anziché su quello concordato di centrodestra. Una vicenda che ha anche ripercussioni sul Comune: il consigliere di Forza Italia Saverio Simi infatti non ha partecipato al voto quando la scorsa setimana si è trattato di eleggere la presiedente della commissione di Vigilanza, l’esponente di FDI Chiara Capelletti. gb

© Riproduzione riservata