Si stanno definendo le procedure per il rinnovo della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia. Proprio oggi da Roma è stato diffuso ai coordinatori provinciali il regolamento che consente di avviare la fase congressuale. C’è infatti una serie di incombenze che spettano ai referenti locali per avviare la “macchina” congressuale, la prima di questo tipo per il partito della Meloni.

E ci sarà tempo fino al 31 gennaio, eventualmente, per eleggere il nuovo coordinatore di segreteria cittadina, il che significa, nel caso di Cremona, che la scelta potrebbe andare per le lunghe e quindi tenere ingessata l’operatività del partito in un momento particolarmente delicato, viste le stilettate arrivate a FDI degli alleati di centrodestra dopo la sconfitta alle elezioni provinciali.

Ora tocca al coordinatore provinciale Marcello Ventura adempiere ad alcuni passaggi fondamentali tra cui conteggiare gli iscritti e gli aventi diritto al voto (le due cose non coincidono). Non solo di Cremona, ma di tutti i comuni della provincia dove esiste un circolo; o eventualmente dei circoli che raggruppano più comuni.

Come noto, sabato scorso 12 ottobre si sono chiusi i termini per fare la tessera ai nuovi iscritti mentre il 31 ottobre scadono i termini per i rinnovi.

Nei primi giorni di novembre questi dati dovranno essere forniti ai livelli superiori del partito, il regionale e poi il nazionale.

“Le candidature – si legge nel Regolamento – dovrano essere sottoscritte da un numero di iscritti non inferiore al 25% e non superiore al 40% degli iscritti aventi diritto di voto. Nei comuni con più di 200 iscritti le firme minime richieste sono comunque 50. Ogni iscritto potrà firmare per una sola candidatura. In caso di firma plurima verrà considerata valida

quella presentata per prima.

Al momento dell’indizione del congresso il presidente provinciale renderà noto

il numero totale degli iscritti aventi diritto di voto”.

Nulla vieta, ovviamente, che il congresso cittadino possa svolgersi anche entro la fine dell’anno, proprio come era successo l’anno scorso con l’elezione di Ventura al coordinamento provinciale.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata