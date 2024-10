Manovra da 30 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri. La terza del governo Meloni. Il piatto forte sul lato delle uscite è quello più volte annunciato: la conferma del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti che guadagnano fino a 35mila euro e dei tre scaglioni Irpef. Sul fronte delle pensioni vengono potenziati i bonus per chi resta al lavoro pur avendo raggiunto l’età pensionabile.

Nove miliardi della manovra saranno finanziati in deficit mentre il resto verrà dalle maggiori entrate rispetto alle previsioni, dal contributo straordinario chiesto a banche e assicurazioni e dalla spending review. Sul versante bonus Bonus ristrutturazioni, le detrazione saranno al 50% solo per le prime case. Per le altre abitazioni l’agevolazione edilizia calerà al 36% come previsto a legislazione vigente.

Interviste a Elena Curci (Cgil) e a Germano Denti (Uil).

Il servizio di Simone Bacchetta

