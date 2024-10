In arrivo la serie tv su Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli: “Ho pianto guardandola, così non lo avete mai visto”

(Adnkronos) – Alla Festa del cinema di Roma un grande omaggio a Mike Bongiorno, in occasione del centenario della sua nascita: alla kermesse viene presentata ‘Mike’, miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito che racconta la gioventù del presentatore e la sua carriera in Rai. “Ogni volta che ho visto un pezzo di questa serie ho pianto, è bellissima”, ha dichiarato all’Adnkronos Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno.

Nella serie, tratta dalla prima parte dell’autobiografia ‘La versione di Mike’, Bongiorno è interpretato da due attori diversi: Elia Nuzzolo (già Max Pezzali in ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’) e Claudio Gioè. “Sono stata sul set – ha spiegato Daniela Zuccoli all’Adnkronos – Elia Nuzzolo è molto carino e assomiglia a Mike da giovane, Claudio Gioè ha imparato tutti i suoi movimenti, i modi di fare. Vedendolo truccato, da lontano, sembrava proprio lui. Certo, gliel’ho detto, Mike era più bello, ma Claudio è bravissimo. Sul set riflettevo sul fatto che io e lui in quel momento avevamo la stessa differenza di età che c’era all’epoca tra me e Mike, ma al contrario. Mi è sembrato di vivere nel film ‘Il curioso caso di Benjamin Button’, io più grande e lui ringiovanito”.

Quando iniziò l’amore con Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli aveva vent’anni: i due sono stati insieme quarant’anni e insieme hanno avuto tre figli. “Io ero una ragazzina per bene, andavo alle scuole tedesche, facevo l’inchino quando salutavo le persone, la mia era una famiglia un po’ all’antica. Però ero un po’ ribelle. In me quindi c’era sacro e profano. Crescere con Mike è stato pazzesco perché era un uomo affascinante, divertente, non ci si annoiava mai con lui”, ha raccontato all’Adnkronos.

Nella serie ovviamente c’è anche Daniela Zuccoli: a interpretarla è Valentina Romani che però non ha ancora conosciuto. “Non ero presente – ha spiegato la vedova di Mike Bongiorno – nei giorni in cui hanno girato le sue scene e sicuramente sarà bello incontrarla in questi giorni. Valentina non mi assomiglia, ma secondo il regista ha il mio stesso tipo di energia, di forza, di carattere, un po’ maliziosa, un po’ sexy”.

Dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma ‘Mike’ (coprodotta da Rai Fiction con Viola Film) verrà trasmessa su Rai 1 in due serate, lunedì 21 ottobre e martedì 22. “Lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha fatto un ottimo lavoro, ha raccontato la verità. Quello che vediamo – ha detto ancora Daniela Zuccoli all’Adnkronos – è tutto vero, Mike ha avuto una vita incredibilmente interessante. Tutti conoscono il Mike pubblico, che faceva sport, aiutava gli altri, si ricordano la famiglia, i bambini… tutto bellissimo. Pochi però conoscono la parte della guerra, la Resistenza, i rischi che ha corso, le difficoltà. E poi l’incredibile ascesa quando si è trovato a parlare in radio e tutti l’hanno chiamato perché parlava così bene. Il pubblico vedrà un lato inedito, che non conosce e che è molto interessante”. (di Corinna Spirito)