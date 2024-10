Open Arms, Camps “Mia frase su Salvini? Felice perchè vicenda chiusa”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mia frase sulla ‘caduta’ di Salvini? E’ stata una reazione immediata al trattenimento dei migranti sulla barca per volontà del ministro, che vedeva un legame tra lo scenario politico e gli sbarchi, e un’espressione di soddisfazione perché la vicenda era conclusa”. Lo sottolinea Oscar Camps, fondatore di Open Arms, a margine dell’udienza a carico di Matteo Salvini nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Durante la sua arringa, la legale di Salvini, Giulia Bongiorno, ha parlato di un video in cui Camps il 20 agosto del 2019 “era contento non perchè avevano fatto sbarcare i migranti, ma perché ‘è caduto il ministro degli Interni italiano, Salvini è caduto'”.

fsc/gsl