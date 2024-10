Incidente nel primo pomeriggio di venerdì in via Massarotti, proprio di fronte al distributore Keropetrol, dove due auto si sono scontrate, fortunatamente senza gravi conseguenze. Nessuno, infatti, è rimasto ferito nell’impatto. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona, che si è anche occupata di gestire la viabilità.

© Riproduzione riservata