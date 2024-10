Vertenza Fir Nidec, segnali positivi dall’incontro tra i sindacati e il prefetto di Cremona. Antonio Giannelli ha assicurato la massima attenzione sulla vicenda della storica azienda di Casalmaggiore, che ha annunciato lo spostamento di alcune attività nella sede di Pordenone.

Il prefetto di Cremona segue da vicino la vertenza e ha chiesto di restare aggiornato per gestire la trattative. Dei 74 lavoratori 13 saranno licenziati e per altri 40 è stato proposto un improbabile trasferimento in Friuli. Si tratta per l’80% di lavoratrici intorno ai 50 anni difficili da collocare sul mercato del lavoro.

Lunedì è previsto un incontro con il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, martedì invece l’atteso confronto con la proprietà. Il caso è esploso l’8 ottobre scorso quando l’azienda ha annunciato il trasferimento della produzione a Pordenone, mettendo a rischio 53 lavoratori.

Soddisfatti i rappresentanti sindacali che venerdì erano presenti all’incontro con il Prefetto di Cremona.

Nel servizio di Giovanni Palisto le interviste ai sindacalisti Luca Bonali e Marco Cagnati.

