Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta

(Adnkronos) – La Juventus batte 1-0 la Lazio nell’anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l’autorete di Gila all’85’. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l’espulsione di Romagnoli al 24′. In classifica i bianconeri agganciano il Napoli a quota 16 in prima posizione, mentre i capitolini restano fermi al 5° posto con 13 punti insieme all’Udinese.