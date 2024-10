C’erano anche dei cremonesi, tre anni fa, ad acquistare droga nelle campagne di tra Castelgerundo, Cavacurta, Maleo e Pizzighettone da spacciatori nordafricani individuati all’epoca dei fatti dai carabinieri di Codogno. Nel processo a Lodi a carico di uno dei presunti pusher, un 27enne marocchino, sono stati chiamati a testimoniare alcuni clienti cremonesi, tra cui anche una casalinga 60enne che comprava cocaina.

Tutti erano stati segnalati come assuntori alle Prefetture di Lodi e Cremona. In aula, i clienti hanno spiegato le modalità di acquisto della droga: si concordava giorno e ora e si attendeva in auto in mezzo ai campi l’arrivo dei pusher, che si presentavano sempre con il volto coperto. Uno dei testimoni ha riferito di aver comprato droga nella “piazza” dello spaccio una o due volte la settimana, pagando tra i 50 e i 100 euro. La casalinga 60enne, invece, acquistava principalmente la sera nei week end. Si torna in aula a gennaio del prossimo anno.

