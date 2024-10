Il 19 ottobre è partita la “grande macchina” organizzativa dell’Orientamento in entrata Torriani. I numeri sono ancora più imponenti del solito: l’idea di presentare l’offerta formativa generale sia al mattino sia al pomeriggio e poi di focalizzare l’orientamento dei due licei (Scienze Applicate e Sportivo) al mattino e Istituto Tecnico al pomeriggio ha fatto sì che i numeri raddoppiassero rispetto al solito.

Protagonisti assoluti gli studenti. La ds Simona Piperno ha brevemente salutato le centinaia di persone intervenute dando il benvenuto “in una grande comunità che ha l’obiettivo di accogliere, includere e soprattutto accompagnare il talento dei ragazzi”. La referente dell’orientamento prof.ssa Luisa Trimarchi ha coordinato il tutto, lasciando spazio alla competenza, all’entusiasmo e alla carica comunicativa degli studenti. Valentina, Cosma e Stefano, alunni delle quinte Lsa, hanno presentato da soli la complessità del Torriani, nei tre settori Professionale, Tecnico e Liceo e hanno raccontato i progetti e i laboratori cui hanno preso parte negli anni. Alla fine un regalo di Cosma alla scuola che l’ha visto protagonista di tanti progetti e attività per cinque anni: “Volevo dirvi- dice dialogando con centinaia di persone di fronte a lui in aula magna – che questa è una scuola unica: non esistono scuole fatte da docenti e studenti insieme come questa, noi lavoriamo insieme”. E per tutti quelli che hanno collaborato con questi studenti è un’enorme soddisfazione.

Dopo questo incontro di carattere generale gli studenti di terza media hanno seguito laboratori di fisica, chimica, informatica, matematica, elettronica, a seconda dell’indirizzo scelto.

