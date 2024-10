Si attende la piena del Po, prevista per domenica a Cremona e domenica notte a Piacenza. Allerta per il livello del fiume che segna +1.40 dallo zero idrometrico secondo l’ultima rilevazione dell’Aipo.

Sulla sponda cremonese chiuso l’argine Lungo Po dal ponte in ferro al Flora, e sulla sponda piacentina a Castelvetro bloccate le vie d’accesso alle zone golenari. Sempre nel comune piacentino è stato attivato il COC (centro operativo comunale) per coordinare le attività di sorveglianza, con ordinanza del Sindaco Silvia Granata. “Le precipitazioni diminuiranno gradualmente ma il fiume Po sta ricevendo gli affluenti, anche la diga di Isola Serafini è monitorata” dicono dal Comune che segue ora dopo ora il flusso e la portata delle acque.

