MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo

Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart’ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al terzo successo stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) e quinta piazza per Enea Bastianini (Ducati ufficiale).

Marquez si impone al termine di una gara tutta in salita. Al via, lo spagnolo si complica la vita per un incidente banale: una visiera protettiva gettata via si infila sotto la ruota posteriore, la moto pattina e lo start è un disastro. Marquez rimonta, risale fino alla vetta e si aggiudica il duello con Martin. Bagnaia non tiene il ritmo e si accontenta della terza piazza a 10” dal vincitore.

In classifica generale, Martin consolida il primato. Con 424 punti, lo spagnolo ora ha 20 lunghezze di vantaggio su Bagnaia, che insegue a quota 404 quando mancano 3 gare alla fine della stagione. Il Motomondiale prosegue domenica prossima con il Gp di Thailandia.