Maltempo Calabria, auto in un cratere a Lamezia Terme: passeggeri in salvo

(Adnkronos) – Un’auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all’altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Ulteriori disagi nella zona industriale di Lamezia Terme, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott’acqua e alcuni alberi si sono abbattuti sulla sede stradale.