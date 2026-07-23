Cremona Summer Festival: dal Regno Unito arriva la Stoneleigh Youth Orchestra

Prosegue il calendario del Cremona Summer Festival 2026, la rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to Play”, che nei prossimi giorni porterà a Crema e a Cremona una delle più apprezzate orchestre giovanili del Regno Unito: la Stoneleigh Youth Orchestra.

L’orchestra sarà protagonista di due concerti a ingresso libero: sabato 25 luglio alle ore 21:00 all’Auditorium Manenti (Chiesa di San Bernardino) di Crema, e martedì 28 luglio alle ore 18:00 presso il Cortile Federico II a Cremona. Sul podio il direttore Robert Hodge, con la violinista solista Charlotte Saluste-Bridoux.

Sempre martedì 28 luglio, alle ore 20:30, il Cortile Federico II ospiterà inoltre il concerto orchestrale di chiusura della Cremona International Music Academy 2026. Sul palco saliranno i giovani musicisti che hanno preso parte ai corsi e alle masterclass dell’Academy, per restituire al pubblico, in un unico concerto d’insieme, il lavoro svolto durante il periodo di studio e perfezionamento a Cremona.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il Festival, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to play” e realizzato in collaborazione con i Comuni di Cremona e di Crema ha il patrocinio della Provincia di Cremona, oltre al supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato Imprese, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

La Stoneleigh Youth Orchestra è una delle formazioni giovanili più apprezzate del Regno Unito. Con sede a Londra, l’orchestra offre ai propri musicisti un ambiente in cui crescere accanto ad altri giovani talenti, portandoli a esprimere il massimo delle proprie capacità: propone tre concerti l’anno e una tournée europea di una settimana ogni estate, e molti dei suoi ex componenti suonano oggi in importanti orchestre come la BBC Symphony Orchestra, la London Symphony Orchestra e i Berliner Philharmoniker.

Sul podio il direttore Robert Hodge, apprezzato per la sicurezza della tecnica e il rapporto con i musicisti: è Direttore Musicale della City of Cambridge Symphony Orchestra e dell’Aylesbury Symphony Orchestra, oltre che docente di direzione d’orchestra al Royal College of Music di Londra, dove ha affiancato come assistente direttori quali Lorin Maazel, Bernard Haitink e Vladimir Ashkenazy; in questa stagione è stato inoltre ospite, tra le altre, della Malta Youth Orchestra.

Il programma si apre con Finlandia di Jean Sibelius, il poema sinfonico che nel 1899 contribuì a definire l’identità nazionale finlandese in un’epoca di dominazione russa e che resta ancora oggi tra le pagine più amate del compositore. Segue il Concerto per violino e orchestra, l’unica opera di Sibelius per solista e orchestra, che unisce una scrittura virtuosistica al violino a un accompagnamento sinfonico di grande respiro; ad interpretarlo sarà la violinista Charlotte Saluste-Bridoux. Chiude la serata la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, l’ultima sinfonia del compositore russo, da lui stesso definita “la più sincera” tra le proprie composizioni.

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