Karate, il cremonese Negri conquista il primo posto al Campionato del Mondo in Romania

Trasferta da incorniciare per il Kokusan Ryu Karate Cremona, protagonista al 14° Campionato del Mondo WUKF, in scena alla BT Arena di Cluj-Napoca, in Romania, dal 22 al 26 luglio, davanti a oltre 2.100 atleti provenienti da 47 Paesi.

Daniele Negri ha conquistato il primo posto nella propria categoria, salendo sul gradino più alto del podio iridato. Alle sue spalle si è piazzato Michal Hornak, mentre il bronzo è andato a un altro portacolori azzurro, Gabriele Ruggeri.

Un risultato che conferma la crescita del movimento karatistico cittadino sul palcoscenico internazionale, con due atleti di Cremona capaci di salire sul podio nella stessa competizione mondiale, organizzata dalla World Union of Karate-Do Federations (WUKF).

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