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Cultura e spettacoli

“El canto de las Palabras”: il primo agosto Voz Latina in concerto

Sabato 1 agosto, a partire dalle ore 19, il cortile della sede di via Gioconda 3 ospiterà un aperitivo in musica aperto a tutta la cittadinanza

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L’estate dell’Associazione Latino Americana di Cremona (Alac) prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla musica, alla cultura e alla convivialità. Sabato 1 agosto, a partire dalle ore 19, il cortile della sede di via Gioconda 3 ospiterà un aperitivo in musica aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per trascorrere una serata all’insegna delle sonorità e della tradizione latinoamericana in un’atmosfera accogliente e informale.

Protagonista della serata sarà il Coro Voz Latina, diretto da Maximiliano Baños, che presenterà “El Canto de las Palabras”, un percorso musicale dedicato alla poesia in musica del Novecento latinoamericano.

Un repertorio che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole e melodie, valorizzando alcuni dei più significativi autori e compositori dell’America Latina.

Ad aprire la serata sarà un estratto di “Fado Antigo”, il nuovo progetto discografico di Roberto Rilievi, Luciana Elizondo e Juanjo Francione, che offrirà al pubblico un excursus sul loro lavoro, ora in fase di registrazione.

L’ingresso è libero.

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