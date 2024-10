Il 21 dicembre (ore 20.30) si terrà l’ottava edizione del Concerto natalizio Pop Gospel della Corale Sestese, diretta da maestro Massimo Ardoli, nella suggestiva cornice del Teatro Ponchielli. I biglietti saranno in vendita da martedì 22 ottobre alla biglietteria del Teatro (lunedì/venerdì 10-18 e sabato 10-13; tel 0372 022001/02) e sul circuito Vivaticket.

“In alcuni momenti della vita, tutti noi sentiamo di vivere in una grande famiglia allargata e di aver bisogno di pochi ingredienti importantissimi come: comprensione, amore e supporto pratico. Si tratta di ingredienti davvero straordinari perché quando li doniamo ne ritroviamo di più” spiegano gli organizzatori. “È in quest’ottica di dono e di senso di unità che nel 2004 è nata a Cremona Medea per sostenere persone che, a vario titolo, hanno avuto un’esperienza in ambito oncologico”.

MEDeA, medicina e arte è una libera associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2004 da persone che a vario titolo hanno avuto esperienza della malattia neoplastica. Sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici, dei loro familiari e amici e opera con i propri volontari a Cremona, Casalmaggiore e in molti comuni limitrofi.

