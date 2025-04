Appuntamento speciale per i soci del Rotary Soresina che, nell’ambito della gita di club organizzata in Friuli Venezia Giulia e Slovenia, hanno avuto l’occasione di incontrare il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. Nato a Asola, Monsignor Trevisi per anni ha prestato servizio nella diocesi di Cremona sino al febbraio del 2023 quando, per nomina del Santo Padre Francesco, è stato chiamato a guidare la diocesi triestina.

In terra cremonese ha ricoperto diversi incarichi di docente presso il seminario diocesano, responsabile dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro e direttore del Centro pastorale diocesano oltre a parroco della parrocchia di Cristo Re a Cremona. L’incontro è stata l’occasione per rivivere le esperienze vissute a Cremona e per accompagnare i soci del Rotary Soresina in una visita alla Cattedrale di Trieste, ripercorrendone la vita dalla fondazione nel quattordicesimo secolo sino ai giorni nostri, intrecciando le vicende della basilica con la storia locale e le varie dominazioni che hanno caratterizzato quasi 7 secoli del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

La mattinata si è conclusa con le fotografie di rito e il dono del gagliardetto del Rotary Club Soresina omaggiato dalla presidente Enrica Cremonesi al Vescovo Trevisi, a ricordo di un momento ricco di intensità che resterà negli annali del Club soresinese.

© Riproduzione riservata