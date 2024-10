Ricevuto a Palazzo Comunale Antonino La Malfa, Guardia Ecologica Volontaria del PLIS del Po e del Morbasco, che ha ottenuto il riconoscimento di “GEV dell’anno” nel corso della Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia.

Questa mattina, nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale, La Malfa è stato accolto dal sindaco Andrea Virgilio, presenti Marina Venturi e Cinzia Vuoto, rispettivamente dirigente del Settore Ambiente e responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune, nonché delle GEV sempre del Comune di Cremona, Danio Milanesi, coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie accompagnato dai tutor delle GEV Giovanni Valsecchi e Davide Sacchetti.

Alla cerimonia hanno partecipato inoltre Federico Tiberio e Monica Berlendis Funzionari della Direzione Ambiente e Clima di Regione Lombardia, referenti per il servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie.

“Ad Antonino La Malfa va tutta la gratitudine e tutto il riconoscimento mio e dell’Amministrazione”, ha dichiarato nel suo intervento il sindaco Andrea Virgilio. “Il presidio del territorio è un lavoro faticoso, presuppone attenzione, impegno costante e l’acquisizione di competenze nel promuovere un’azione di sensibilizzazione ambientale più che mai fondamentale.

Come Comune abbiamo fatto la scelta di istituire un Ufficio Parchi, che si occupa del Parco del Po e del Morbasco, ma anche del Contratto di fiume e delle tante progettualità ambientali rivolte alla cittadinanza. Se questo percorso è stato possibile è merito anche del tempo, dell’impegno e del contributo di tutti i volontari. Resta il sogno di arrivare ad avere un unico Parco dell’asta del Po e lavoreremo per realizzarlo. Un ringraziamento a tutte le Gev, alla responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia Cinzia Vuoto e alla dirigente del Settore Ambiente Marina Venturi, a tutto il Settore con Anna Maria Bisceglie e Assunta Sellitto, per quanto fatto negli anni insieme. Grazie anche a Regione Lombardia per credere nell’importanza di questo strumento partecipativo” ha concluso il Sindaco.

Antonino La Malfa, GEV in servizio dal 2012, attivo come volontario nell’ambito del PLIS del Po e del Morbasco, si è distinto da sempre per passione, interesse, disponibilità, precisione e costanza nei compiti assegnati nell’ambito dei contesti di competenza. Si è reso sempre disponibile per tutte le attività previste per le GEV, tra le quali educazione ambientale, intervento e monitoraggio di segnalazioni e situazioni critiche. La Malfa è un punto di riferimento costante per gli amministratori dei vari Comuni del Parco, oltre che raccordo con gli altri corpi territoriali, con cui collabora nelle attività di vigilanza: Polizia Locale, Carabinieri Forestali, Protezione Civile.

Il raggruppamento delle GEV del PLIS del Po e del Morbasco, composto da 21 volontari, ai quali si aggiunge una GEV onoraria, coordinato da Danio Milanesi, fa capo all’omonimo Ufficio del Comune di Cremona (ente capofila), all’interno del Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione ecologica, che si occupa della gestione degli aspetti operativi, e vede come responsabile Cinzia Vuoto.

© Riproduzione riservata