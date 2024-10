A partire dal 4 novembre la vaccinazione anti influenzale è disponibile gratuitamente per le donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60 e lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato. I cittadini cremonesi, anche in questa campagna vaccinale, possono ricevere il vaccino antinfluenzale anche nelle farmacie.

“Stanno andando molto bene, una cosa molto positiva per tutta la popolazione”, afferma Rosanna Galli, Federfarma Cremona Una parte di essa non vuole andare dal medico per i vaccini ma preferisce andare in farmacia, magari banalmente perchè è sotto casa, e noi siamo sempre a disposizione per loro e per tutti, dal 4 novembre”. Oltre a somministrare i vaccini antinfluenzali, le farmacie consegnano le dosi di vaccini ai medici di Medicina generale e ai pediatri autorizzati per le vaccinazioni.

