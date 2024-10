Sta riscuotendo un notevole successo di pubblico la decima edizione del Festival della Mostarda, in corso nella provincia di Cremona fino al 17 novembre. Questo appuntamento autunnale, particolarmente apprezzato dagli appassionati di cucina e specialità gourmet, mette in risalto le tradizioni culinarie locali grazie a un ricco programma che alterna eventi in presenza e contenuti digitali. Il Festival, che unisce innovazione e promozione turistica, è l’occasione perfetta per scoprire e gustare le eccellenze del territorio cremonese.

Organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, l’evento è realizzato con la collaborazione della Strada del Gusto Cremonese, dell’Accademia Italiana della Cucina-sezione di Cremona, del Touring Club di Cremona, dell’Unione Cuochi della Regione Lombardia e dell’Istituto Superiore Einaudi di Cremona e con il patrocinio del Comune di Cremona.

Il Festival offre numerose attrattive per i visitatori, in particolare agli appassionati di gastronomia ed eccellenze locali, che potranno esplorare la mostarda attraverso un percorso nei Ristoranti aderenti dedicato al tema “Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo”. Elenco dei ristoranti aderenti : https://www.festivaldellamostarda.com/ristoratori/

Nel fine settimana dal 25 al 27 ottobre, si terranno inoltre numerose iniziative dedicate alla promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, culturale e locale.

Tra le esperienze proposte, l’itinerario “Cremona, città dell’arte e della musica”, con partenza ogni giorno alle 14.30 da Cremona Infopoint in Piazza del Comune: un itinerario a piedi nelle vie del centro che ripercorre i secoli della storia Cremonese attraverso i principali monumenti della città: la Cattedrale che abbellisce con la sua mole la maestosa piazza medievale, il grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo Comunale. Il tour comprende la visita dell’interno della cattedrale definita la “Cappella Sistina della Val Padana”, l’interno del Palazzo Comunale e la visita di un tratto di strada romana del I sec. a.C.

Si conferma inoltre tra i più apprezzati l’appuntamento alla scoperta della liuteria: attraverso il percorso “La bottega del liutaio” con partenza ogni giorno alle 16.15 da Cremona Infopoint in Piazza del Comune: sarà possibile scoprire come viene ideato e costruito un violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, Guarneri e Antonio Stradivari.

Domenica 27 ottobre alle ore 15 e 16:30 sono previste le visite guidate a Palazzo Calciati Crotti, in via Palestro a Cremona. Questo splendido palazzo nobiliare, costruito nel 1763, è celebre per i suoi affreschi settecenteschi e gli appartamenti decorati con grande sfarzo. Durante la visita, i partecipanti potranno ammirare preziose opere d’arte e antichi arredi che si sono tramandati nel corso delle generazioni.

Inoltre, sempre il 27 ottobre alle ore 15 e 16:30, sarà possibile partecipare alla visita guidata del Castello Mina della Scala, a Casteldidone. Questo maniero, risalente al XVI secolo, mantiene intatta l’atmosfera di una residenza nobiliare, con interni decorati da meravigliosi affreschi, arredi d’epoca e oggetti d’arte appartenuti alla famiglia Persico Licer.

Per informazioni e prenotazioni di queste attività: CREMONA INFOPOINT – TARGET TURISMO (Piazza del Comune, 5). Contatti: Cell. 379 1165691 – E-mail: prenotazioni@targetturismo.com. Shop online: https://shop.targetturismo.com/

Il Festival della Mostarda è un evento che vede il prezioso contributo di produttori, ristoratori e negozianti che valorizzano questo prodotto offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire, gustare e acquistare questa eccellenza lombarda durante tutta la durata della manifestazione. La lista completa delle imprese aderenti è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

