Investe e uccide 63enne a Formia, denunciato per omicidio stradale

(Adnkronos) – Ieri, al volante della propria Audi TT lungo la strada statale 7 var. al km 1.4 a Formia, ha investito e ucciso una 63enne romena finendo poi contro una Fiat 500 guidata da un’altra donna. Senza fermarsi a prestare soccorso, era poi ripartito mentre la vittima veniva ritrovata in un fondo al lato della strada. I carabinieri, impegnati fin da subito nelle indagini, hanno oggi rintracciato l’uomo, un 42enne statunitense denunciato, in stato di libertà, per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le auto sono state sequestrate, mentre la salma della donna è stata trasportata all’obitorio dell’Ospedale di Cassino per i successivi esami necroscopici.