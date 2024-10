E’ stato effettuato venerdì mattina lo sgombero dei rifiuti dal condominio di via Castelforte 6: un problema emerso nei giorni scorsi, durante un’assemblea del Comitato del quartiere S. Ambrogio-Incrociatello. In mattinata gli addetti di una ditta specializzata, incaricata dal Comune, hanno inoltre provveduto alla derattizzazione straordinaria delle aree pubbliche interessate.

Una risoluzione voluta dal Comune, sebbene la pulizia nelle aree interne a qualsiasi condominio sarebbe di competenza del proprietario o dell’amministratore di condominio, in questo caso Aler. In questo particolare contesto, i condòmini assegnatari di tali edifici, che fruiscono della piazzola di raccolta rifiuti a loro designata, hanno conferito rifiuti senza prevedere la corretta separazione per frazione, accumulando indiscriminatamente rifiuti dentro e fuori i cassonetti e deponendone anche alcuni qualificati come ingombranti.

Il gestore ha provveduto a segnalare più volte ad Aler la situazione di difformità che poteva essere sanata con la differenziazione dei rifiuti, ma non sono mai state messe in atto azioni correttive da parte dei responsabili.

Il Comune sollecita da anni la presa in carico di Aler di situazioni di disagio e incuria: non solo quelle di via Castelforte, ma anche molti altri, per le quali sono state inviate numerose richieste di intervento urgente. Situazioni che nel tempo diventano un problema per tutta la comunità. Per questo verrà chiesto un incontro con la dirigenza di Aler, in modo da poter affrontare le situazioni critiche con una dovuta programmazione.

