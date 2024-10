Egregio Direttore,

va bene l’appello di Pizzetti ai parlamentari eletti nel territorio nelle fila del centrodestra perché portino all’attenzione del governo il tema della sicurezza a Cremona. Anche perché, pure oggi i media, riportano l’ennesimo episodio di violenza accaduto alla stazione ferroviaria. La scia a Cremona non si ferma nonostante il diluvio di parole e di promesse dell’amministrazione comunale. Ma mi chiedo perché Pizzetti non si oppose, quando era in parlamento, ai tagli pesanti che i governi di centro sinistra fecero a tutto il comparto? Mistero.

I casi sono evidenti, proprio a partire da quel Governo Letta che privò il territorio nazionale di 11 mila agenti; assenze addirittura raddoppiate negli anni seguenti. Guarda caso, quell’esecutivo ebbe Carlo Cottarelli come commissario straordinario alla spesa pubblica poi parlamentare voluto fortissimamente da Pizzetti. E subito scomparso prima dal territorio e poi dalle aule parlamentari per tornare ai suoi studi, alla Tv, ai libri e agli articoli di giornale. Un flop totale, che oggi costringe Pizzetti a rivolgersi ai parlamentari del centro-destra, non avendo il centro-sinistra cremonese riferimenti parlamentari propri sul territorio.

E per non farsi mancare nulla Pizzetti era sottosegretario del Governo Renzi. L’allora premier che addirittura si lamentò dei cinque corpi di polizia applicando una spending review da 20 miliardi di euro per la legge di stabilità, operando sul reparto sicurezza tagli, risparmi e accorpamenti per una cifra di 600 milioni di euro. Non parliamo poi del governo Gentiloni, di cui Pizzetti era rimasto sottosegretario. Anche in questo caso la sicurezza divenne carne da macello nel bilancio dello Stato.

Giusto invocare la collaborazione istituzionale. Ci mancherebbe e noi, come ‘Novita a Cremona’, ci uniamo a questa richiesta di Pizzetti”. Ma è ben noto che è stato lo stesso Pizzetti a perorare, per non dire imporre al sindaco Andrea Virgilio, Santo Canale come assessore alla Polizia Municipale e alla Sicurezza. Visti i risultati non ci sembra che l’ex segretario del Pd abbia compiuto una grande scelta. Rimaniamo in attesa di vedere i risultati del “cambiamento” dichiarato. Diamo atto delle critiche giuste che Pizzetti rivolge alla Giunta e alla sua maggioranza sul decoro della città. Osservazioni che abbiamo fatto sia durante che ben dopo la campagna elettorale. Ora ci aspettiamo molta più umiltà da parte del Sindaco a riconoscere errori compiuti, silenzi, mancanze e anche su certi temi un sincero ‘mea culpa’ di Pizzetti.

