Il Contact center regionale metta a disposizione tutte le date disponibili per le prestazioni sanitarie nelle Asst di Cremona e Crema. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che ha presentato un’interrogazione, a seguito di alcune segnalazioni di disservizi nella provincia cremonese.

“Alcuni cittadini- sottolinea Piloni- mi hanno segnalato che hanno potuto prenotare una prestazione recandosi direttamente allo sportello Cup dei presidi sanitari, mentre per la stessa prestazione non avevano trovato alcuna disponibilità telefonando al Contact center o consultando il servizio regionale on line www.prenotasalute.regione.lombardia.it., gestite da Aria Spa.

Agli sportelli è stato spiegato agli utenti che questo accade perché i sistemi informativi dei Cup aziendali dell’Asst Cremona e dell’Asst di Crema non si integrano con i sistemi on line dei servizi gestiti da Aria Spa, per cui le date disponibili nelle agende dei Cup aziendali non sono presenti né al Contact center , né sulla piattaforma on line”.

“Ci domandiamo- conclude Piloni- se la giunta è a conoscenza del problema, che porta ai cittadini cremonesi un disagio che si va ad aggiungersi alla difficoltà di trovare una prestazione, viste le liste d’attesa, e cosa intende fare per porvi rimedio. Aria spa dovrebbe, inoltre, verificare se il problema è presente anche in altre province”.

© Riproduzione riservata