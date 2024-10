Serie A, le probabili formazioni: Leao e Kvaratskhelia titolari, dubbio Zaccagni

(Adnkronos) – Turno infrasettimanale per la Serie A, arrivata alla sua decima giornata. Si comincia martedì, 29 ottobre, con il big match Milan-Napoli in programma alle 20.45, e si conclude giovedì 31, quando scenderanno in campo Lazio e Roma, rispettivamente contro Como e Torino.

L’Inter, reduce dal pari beffa contro la Juventus, volerà a Empoli, mentre i bianconeri di Motta, galvanizzati dalla rimonta di San Siro, ospiteranno il Parma. Impegno casalingo anche per l’Atalanta contro il Monza, mentre la Fiorentina sarà impegnata nella trasferta contro il Genoa.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Sarr, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. All. Conte

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D’Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Andersen, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca. All. Runjaic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Genoa (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Bove, Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli