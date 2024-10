Arriva Italia – società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona, oltre a effettuare collegamenti aeroportuali, servizi di noleggio, mobilità per grandi eventi e il servizio di trasporto per studenti con disabilità nel comune di Roma Capitale – prosegue il proprio percorso verso una gestione sempre più sostenibile, consolidando il proprio impegno con la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2023, e di sei report territoriali: uno per ciascuna area geografica in cui opera, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze locali e di garantire la massima trasparenza.

I numeri del 2023 – Area di Cremona

Nel 2023, in tutte le sue sedi in Italia Arriva ha trasportato 41,6 milioni di passeggeri, percorrendo 44,5 milioni di chilometri con una flotta di 1.317 mezzi e un team di 1.463 dipendenti. Nell’area di Cremona l’azienda ha trasportato 3,3 milioni di passeggeri, con una flotta di 104 mezzi, impiegando 94 dipendenti.

La flotta

Arriva Italia sta rinnovando la flotta per una mobilità sempre più sostenibile. Nel 2023 l’azienda ha infatti introdotto nel servizio urbano 11 autobus elettrici, segnando un passo significativo verso la mobilità sostenibile. Ad agosto 2024 i mezzi a basso impatto ambientale sono arrivati infatti a rappresentare il 32% della flotta totale.

L’azienda è impegnata a incrementare questa percentuale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della propria flotta. “Per una azienda di trasporto pubblico locale la mobilità sostenibile deve essere un imperativo fondamentale e il continuo rinnovo del parco mezzi resta uno degli obiettivi primari di sostenibilità. Continueremo a impegnarci per migliorare le nostre performance in ambito ambientale, sociale e di governance.

Rimaniamo fermamente convinti che investire nella sostenibilità sia cruciale per il nostro futuro e per il benessere delle comunità che serviamo”. – afferma Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia.

Il Bilancio 2023

Una delle principali novità del bilancio è l’adozione dell’analisi di doppia materialità, che permette di valutare sia gli impatti ambientali e sociali dell’azienda sugli stakeholder, sia gli effetti di questi aspetti sulle sue performance economiche e finanziarie.

